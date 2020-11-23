东博会本周五开幕 力促新想“狮”成

（本文由东博会呈献）

2020年是新加坡与中国建交30周年。10月3日，中国国家主席习近平同新加坡总统哈莉玛互致贺电时，哈莉玛在贺电中赞许，“30年来，新中关系蓬勃发展，务实合作持续推进，人文纽带日益密切。”

近年来，新中与时俱进、开拓创新，在友好交流、经贸等领域的关系不断深入发展。作为新加坡与中国重视的交流合作平台，中国—东盟博览会在其中发挥了重要作用。

经贸合作成绩斐然

新加坡是“21世纪海上丝绸之路”沿线重要支点国家，近年来，双方经贸合作发展持续稳定且成绩斐然。

2013至2019年间，中国连续七年成为新加坡最大贸易伙伴、第一大出口市场和第一大进口来源地。2019年，双方货物进出口额达1006.7亿美元（下同，1351.5亿新元），其中，新加坡对中国出口516.3亿美元，自中国进口490.5亿美元。

双方共同建设的中新互联互通项目实施五年来成果颇丰。截至2019年8月底，项目框架下已累计签约182个合作项目，总金额逾264亿美元。

数据显示，中国已连续三年成为新加坡最大旅客来源国，为新加坡带来的旅游收益也蝉联榜首。2019年，赴新加坡旅游的中国游客数量排在中国出境游客数量的第六名。

2020年，尽管受到新冠肺炎疫情的影响，但新加坡与中国依然坚持在各领域开展合作。今年1至9月，进出口额超过642亿美元。

东博会：新中合作共赢的平台

新加坡一直高度重视东博会。2019年，新加坡贸工部高级政务部长许宝琨率队出席东博会，新加坡工商联合总会组织了超过130名商业代表参会。

前16届东博会，新加坡共使用展位827个，集中展示了商协会形象、食品饮料、教育、服务贸易、高新技术产品等行业的产品及服务，吸引了各国采购商和观众的关注。

在最受欢迎的“魅力之城”专题上，新加坡一直是观众关注的焦点之一。2019年，新加坡以“新加坡开埠200周年：承前启后、再续区域互联互通新篇章”为主题，展示了新加坡的发展历程，重点展出新加坡和中国之间的旗舰合作项目。

东博会还见证了中新互联互通项目的成长，为项目重要组成部分——西部陆海新通道的建设按下了“快捷键”。第14届东博会开幕大会上，来自中国重庆、广西、贵州、甘肃四省区市与新加坡的企业代表共同启动了五地“南向通道”上“多式联运”的标志。第15届东博会特别设置“南向通道”展示区。第16届东博会国际陆海贸易新通道展区规模扩大83%。东博会还举办了系列专题推介会等活动。

新盛会共享新商机

在各国面临抗击疫情和复苏经济的双重挑战大背景下，新中高度重视两国关系发展，共同促进经济复苏、维护贸易畅通和供应链稳定，双方交流合作前景广阔。

中国国家主席习近平在贺电指出：“中方愿与新方共同努力，继续以高质量共建‘一带一路’为主线，深化各领域务实合作，共同维护多边主义和自由贸易，推动两国关系取得更大发展，为地区和世界稳定繁荣作出积极贡献。”

“我坚信两国关系将在下一个30年取得更大发展。”哈莉玛在贺电中表示。

由中国和东盟（新加坡称亚细安）10国政府经贸主管部门及东盟秘书处共同主办的第17届东博会将于11月27至30日在中国南宁举办。本届东博会将落实两国领导人达成的合作共识，为双方共享新商机搭建平台。

本届东博会紧扣2020年中国—东盟数字经济合作年的契机，将主题定为“共建‘一带一路’共兴数字经济”，将首次采取“实体展+云上东博会”的办会形式，线上线下相结合为各国企业带来新体验、更多商机。同时，举办多场重要活动、系列高层论坛，向各国企业传递中国—东盟合作新风向标。

据了解，新加坡将派出代表团参加本届东博会，并将在实体展和“云上东博会”上展示新加坡特色产品和服务，同时将在线上举办新加坡国家推介会、新加坡金融服务推介会、产业园区招商会等投资贸易促进活动，推介新加坡商机和风采。