与越南女友涉毒拒捕 挥刀伤肃毒员男子认罪

（早报讯）肃毒局人员找上门，31岁越南女抱着宝宝应门，随之情绪失控地胡乱嘶吼，男友闻声走出房外安抚她后，声称为了保护女友，竟抓起菜刀挥动拒捕，最终还是被制伏。

47岁的何志雄共面对七项控状，控方以其中三项提控，余项交由法官下判时一并考量。他的越南籍女友何水柳于今年6月承认一项抵触滥用毒品法令罪和一项蓄意伤害公务员罪，被判坐牢一年又五个月。

他昨日（11月23日）承认两项抵触滥用毒品法令罪和一项蓄意伤害公务员罪，被判坐牢七年又两个月，外加六下鞭刑。

案情揭露，去年10月10日下午4时19分，肃毒局人员上门突击，31岁的越南女，也是被告的女友抱着宝宝应门，大吼大叫。被告安抚女友，后者把宝宝放在房间的床上，正当肃毒人员要逮捕两人时，被告不断挥动左手抵抗挣扎，更抓起菜刀向肃毒局人员挥动。

被告最终被制伏在地，两人遭逮捕。其中一名肃毒局人员在过程中受到一些擦伤。

当局在被告的尿液样本中验出含有冰毒。被告承认于去年1月开始，每周两三次吸食冰毒，被捕两周前才吸食冰毒。

被告通过视讯面控，称他当时为了保护女友才会动手，请求法官轻判，让他能早日出狱照顾孩子。

被捕18天后再犯，两人二度被捕。

去年10月29日，也是被告获保的18天后，肃毒局人员再次找上门，在单位内发现一包冰毒，随之二度将被被告和他的女友逮捕。

被告承认在被捕的三天前，在移民与关卡局大厦附近的停车场内，以50元跟一名叫“Ah Boy”的朋友冰毒的。

控方指被告是名惯犯，曾在2014年因吸食冰毒被判坐牢五年鞭刑三下。这次，他也在遭逮捕获得保释的18天后，二度被捕，因此要求法官严惩，判他坐牢七年又两个月及鞭六下。（人名译音）