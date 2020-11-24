34岁男偷拍游客裙底被逮 揭两年逾30女受害

（早报讯）在超市遇到25岁妙龄韩国女游客，34岁男子起色心，手机放在对方裙底偷拍，被机警的女游客逮个正着，惊动警察到场。调查显示，男子两年多来偷拍30多名女子。

被告是34岁的白凯伦（译音），他面对两项侮辱女性尊严以及一项妨碍司法公正的控状，昨天（11月23日）认罪。

案情显示，被告去年5月7日晚上7时左右，在位于实龙岗的城市广场（City Square Mall）的职总平价超级市场干案时被捕。当天，被告在超市里偷拍两名女子裙底，他是在偷拍第二名受害人时被发现。

第二名受害人是25岁的韩国女游客，当天与男友到事发地点购物，两人分开买东西时，被告见受害人只身一人时，伺机靠近她，蹲在她身体右侧后，手机瞄准对方裙底偷拍。

受害人当时正在专心看着架子上的商品，转身时，突然发现被告正蹲在自己右边，正在偷拍她的裙底。

被告立刻起身离开，受害人马上通知她的男友，男友拔腿追上被告，喝令他停下。被告加快脚步，两人一前一后，一路跑到花拉公园地铁站。

受害人的男友叫路人帮他报警，然后追上被告，不让他离开。警方很快到场，并逮捕被告。

调查显示，早在2017年，被告就已经开始用手机偷拍女性裙底。他是在下班回家途中干案，地点包括裕廊东巴士转换站、宏茂桥巴士转换站等，超过30女性被偷拍。

案展明年1月11日审理。