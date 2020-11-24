37人因激进化被调查 一人被拘留 16人被遣送回国

（早报讯）近来国外的反法和反西情绪升温，引发多起恐怖袭击，我国当局因此加强反恐调查，至今调查了37名新加坡人和外国人，当中一名孟加拉客工被拘捕，另有16人被遣送回国。

内政部今天（11月24日）发文告指出，26岁孟加拉籍建筑工人法萨尔（Ahmed Faysal）因涉嫌参与恐怖主义活动，于本月2日在内部安全法下被拘捕。

尽管法萨尔与法国发生的事件无关，内部安全局的初步调查显示，他在2018年透过网上受激进内容影响，希望到海外参加圣战。

法萨尔还在本地购买了一些刀子，包括可折叠式的，打算回孟加拉用这些利器攻击印度教徒。他也涉嫌资助恐怖主义活动而被商业事务局调查。另外，调查显示他无意在新加坡发动攻击。

其余被调查的36人中，15名孟加拉人和一名马来西亚人已被遣送回国。至于其他人，调查还在进行中，包括14名新加坡人。内政部说，所有被调查的个人是因涉嫌激进化、发表煽动暴力或引发社会动荡的言论，而引起当局的关注。

内政部长兼律政部长尚穆根出席宗教改造小组活动受访时说，网络自我激进化是严重的现象，任何宗教都有激进分子。他强调，在保护国家的工作上，政府能做的有限，最好解决办法是让整个社会参与对抗恐怖主义威胁。