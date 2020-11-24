非礼性侵亲生女儿 狼父判监20年

（早报讯）狼父醉酒性侵轻微智障女儿，女儿有苦说不出，用文具自残，心事藏10年才被老师察觉揭发。

被告是52岁的男子，现年19岁的亲生女儿则是受害者，她有轻微的智力障碍，目前就读于特殊教育学院。

被告面对3项控状包括一项性侵、一项严重性侵及一项非礼罪状。控方以两项提空，余项由法官下判时纳入考量。

案情揭露，介于2008年至2009年的一个晚上，当时不到8岁的女儿和父母睡在同一个房间。

案发当晚，被告和女儿单独在房间里，被告用手指性侵女儿私处，令她感到疼痛及害怕。

女儿自此开始自残，包括用尺和订书机伤害自己，但她担心被父母谴责，不敢告诉他人。

10年后，被告再度对女儿伸狼爪。前年10月26日凌晨12时30分，被告妻子已搬离，他和女儿仍睡在同个房间，但不同的床垫上。

案发当晚，被告一身酒气躺在女儿旁边，然后挪到女儿身旁，非礼她的胸部。

被告得寸进尺，用手指性侵女儿，女儿惊恐想要推开被告。被告停止后，女儿才哭着入睡。

当天上午，女儿上课时一脸难过。老师事后询问，女儿全盘托出，惊动学校辅导员报警处理。

据心理卫生学院的报告，被告有低智商和酗酒问题，女儿则是轻微智障。

控方指被告作为父亲拥有绝对的权力，也能左右女儿的一生，可被告不但没有保护照顾女儿，还利用她来满足性欲，趁女儿毫无防备时侵犯。他认罪后被判入狱20年。