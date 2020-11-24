巴士上智“困”色狼 两车长获公众精神奖

（早报讯）女子巴士上遭袭胸，车长智“困”嫌犯，协助报警捉人，获颁公众精神奖。

这起非礼案发生在8月2日下午5时15分许。SMRT857号巴士车长朗哈（63岁）受访时说，他当时驾驶双层巴士，在朝往义顺方向的中央高速公路（CTE）行驶时，一名30多岁的女郎上前向他求救。

“女郎说在巴士上层被坐在后方的男子非礼。她当时在闭目休息，男子抓了她的胸部两次，她第二次才惊觉，掴了男子一巴掌后，下来向我求救。”

他表示，女郎朋友当时陪着她，男子不断向女郎道歉。“他说自己还有妻室，只是犯了错，求她不要报警。”

朗哈马上通报控制中心，请求支援并报警，接着将巴士驾驶到最靠近的杨厝港路巴士站停下。

“一些乘客赶时间要求下车，我让涉事男子到车厢前部，用身体挡住去路，开后门让乘客下车，避免男子逃走。”

随后，两名SMRT支援人员在10分钟内赶到，协助疏散巴士上十多名乘客，警方跟着也到场，逮捕了涉事男子。

“女郎不断向我道谢，我驾驶巴士13年，第一次遇上非礼案，很高兴能替乘客解围。”

警方受询时证实，当天下午5时29分，接获在杨厝港路一起非礼案的通报，涉案的40岁男子被捕，调查仍在进行中。

朗哈于本月4日在义顺巴士转换站，获宏茂桥北邻里警局颁发公众精神奖。他表示，维护乘客的安全是他的首要职责。“希望遇到困难的乘客，能及时通知巴士车长，也希望其他乘客能够耐心等待，一起维护大家的安全。”

巴士车长揭发非礼案，协助报警抓人，受警方表扬。

实龙岗邻里警局日前在面簿贴文，见义勇为的新捷运巴士车长李健勇（34岁）于上个月27日执勤时，发现一名女子在巴士内哭泣，上前询问后才发现，女子被一名陌生男乘客非礼。

他连忙通知工作人员帮忙报警，并成功将男子留在巴士内，警方随后以非礼罪逮捕58岁的嫌犯。

实龙岗邻里警局在本月5日颁发表扬信，感谢他挺身而出，也希望公众能与警方继续紧密合作，帮助维护社区安全。