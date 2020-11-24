资讯通信科技业提供超过1万2000个工作机会

（早报讯）截至本月初，资讯通信科技业有超过1万2000个职缺，当中有超过九成是面向专业人员、经理、执行人员及技师的工作机会。

为了协助更多国人加入这个领域，政府将携手业界采取三管齐下的策略，即推出更多入职培训和再培训计划、提供见习和实习机会，以及通过高学府培养更多年轻人才。

人力部今午（11月24日）发布第14份就业情况报告，重点分析资讯通信科技业的就业情况。

今年4月至本月初，共有7000多名求职者通过“新心相连”就业与培训计划加入资讯通信科技业。这也是通过该计划有最多人加入的领域，当中有2160人找到的是正职，其余则担任实习、见习或接受培训。

至于现有的1万2000多个职缺当中，有95％面向专业人员、经理、执行人员及技师（PMET），因此提供的薪金也较高。以软件、网络和多媒体开发员为例，这些职位的薪金介于4500元至7500元，中位数为6500元。电脑科技人员的薪金则介于3700元至6000元，中位数为4500元。

人力部长杨莉明同贸工部长陈振声今午也走访电商虾皮（Shopee）位于科学园通道的区域总部，之后举行记者会，说明该行业的经济前景和就业机会。

杨莉明指出，虽然不少职缺面向PMET，但有约三成工作机会没有具体科技要求，这些职位适合不具备资讯通信科技背景或经验的求职者，包括有意加入这个领域的中途转业者。这些职缺包括客服经理、数码营销专家或是售前顾问。

政府也会同业界合作，采取通过三管齐下的策略，协助更多国人加入资讯通信科技业。

这包括推出分别面向新员工和现有员工的入职培训和再培训计划。第二是通过“新心相连”就业与培训计划提供将近5000个培训和见习机会，第三则是与高等学府合作，培养更多年轻人才。我国高等学府2020年提供的课程名额有大约7600个。