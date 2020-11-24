官委议员提名截止 61人寻求提名

（早报讯）新一届官委议员的提名程序昨天（11月23日）截止，共有61人寻求提名，包括争取连任的两名前官委议员。

国会秘书处今天发表文告，公布寻求官委议员提名的人数。

尽管秘书处未透露申请人的身份，上届两名官委议员——新加坡华乐团行政总监何伟山，以及社会企业家王丽婷，都已证实将寻求连任。

其他潜在候选人，还有争取代表艺术界的社区画家陈世平、编剧和前《海峡时报》艺术记者娜碧拉（Nabilah Said），以及创意顾问和活动主持人林方云。

据《海峡时报》报道，慈善机构“工程向善”（Engineering Good）执行董事安努华（Johann Annuar）也有意角逐议席。

官委议员一般来自工商界、专业团体、工会、社会服务组织、民间组织、大专学府，以及媒体、艺术和体育界七大领域，旨在为国会注入独立、不代表任何党派且多元的观点。

宪法规定官委议员人数可多达九名，任期一般为两年半。不过，上一届官委议员的任期只有一年半。

全国职工总会上周已宣布提名资深工运领袖阿都沙曼（Abdul Samad Abdul Wahab）为新一届官委议员。阿杜沙曼是职总副会长，也是电力与煤气业雇员联合会（Union of Power and Gas Employees，简称UPAGE）秘书长。他目前是新加坡能源集团的首席技术员。

随着提名程序截止，由国会议长陈川仁领导的八人特别特选委员会，在考虑符合资格的人选后，将向哈莉玛总统提呈推荐。