本届任期进入尾声 未来经济理事会召开今年最后一次会议

（早报讯）推动我国下一阶段经济发展的未来经济理事会，本届任期告一段落，理事会成员今天（11月24日）召开任内最后一场会议。

会议由担任理事会主席的副总理兼经济政策统筹部长及财政部长王瑞杰主持。王瑞杰今天在面簿发文，向理事会成员致谢时提到，理事会的任期原定今年5月届满，但“成员们都同意将他们的任期延长到今年底，以帮助国家度过最严重的危机”。

2017年成立的未来经济理事会共有33位成员，由政府、业界、工会等代表组成。

在今天的视讯会议上，联合领导越战越勇工作小组（Emerging Stronger Taskforce）的国家发展部长李智陞，以及新加坡国际港务集团总裁陈聪敏，向理事会成员说明了有关新加坡群策群力行动联盟（Singapore Together Alliances for Action）的工作进度。

王瑞杰说：“会上有很多关于成立新行动联盟的建议。我很高兴策划行动联盟的方法开始奏效。”

隶属未来经济理事会的越战越勇工作小组今年5月成立，不仅负责汇集政府和不同行业领域代表为推动经济复苏提出的建议，也快速成立了七个由业界牵头的群策群力行动联盟，各关注供应链数码化、环境可持续性、建筑环境数码化、智能商务、机器人、安全创新的旅游体验，以及教育科技等七个领域。

工作小组日前已宣布，下来将探讨成立另两个新的行动联盟，一个负责探索与体外诊断相关的机会，着重于疾病防范和控管。另一则负责推动新加坡与其他亚细安国家的合作，让各国携手克服难关，越战越勇。

王瑞杰指出，未来经济理事会成员也针对如何确保理事会的工作方向，与本地研究、创新与企业（RIE）发展目标更加一致，进行讨论。“这将使我们能够更好地集中精力，更好地将研究发现转化为新产品和服务。”

王瑞杰说：“我们过去几年的转型努力，让我们更有能力经受住风雨的考验。恢复的道路将是漫长的，但是只要有决心，共同努力，我们可以克服这场危机，并且变得更加强大。”