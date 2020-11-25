今年小六考生升学率连续第五年达98.4％

（早报讯）小学离校考试今天放榜，今年有98.4％考生升上中学，升学率与过去四年相同。

66.3%的考生能升上快捷源流，也同去年相同。编入普通（学术）的考生占21.2％，比去年略增0.2个百分点；升上普通（工艺）源流的学生则有11％，比率同去年略降0.2百分点。

教育部今早（11月25日）在文告中指出，今年共有3万9995名学生应考，3万9361名考生能升上中学。

634名未能升上中学的学生，可留级重考，或申请转到北烁学校或圣升明径学校。

鉴于疫情，今年考生不会在学校大礼堂领取成绩单，而是从今天上午11时起，以小组形式在各课室领取成绩单。学生或代领成绩者，将获分发选择中学的密封表格，家长及学生可透过表格内的密码（S1 PIN）上网选中学。

从今早11时起至12月1日下午3时，家长及学生能透过中一网络系统（Secondary One Internet System）提呈选择。分配结果将在12月22日（周二）出炉。

因疫情关系，学生在收到中学分配结果后，不必到所分配的中学报到。学生应查看相关中学的网站，以获取例如购买课本和校服等更多信息。家长12月22日下午将能从教育部“家长联通”（Parents Gateway）应用，获取孩子所分配的中学所发出的信息。

中一新生应在明年1月4日开学首日到所分配的学校报到，如果因合理原因无法当天报到，学生应直接通知学校，确定他们接受所分配的中学学额，学校将为他们保留学额。