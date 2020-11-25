含违禁成分和泻药 本地一款瘦身产品被令停售

（早报讯）一款在本地各大网络平台和社交媒体售卖的瘦身产品“Queenz Mango Xsliim Botanical Beverage Mix Mango Powder with Garcinia Cambogia & Aloe Vera Extract” 被发现含违禁成分西布曲明（Sibutramine）和泻药番泻苷（sennoside），卫生科学局下令商家停售，并劝请公众停止服用该产品。

卫生科学局今早（11月25日）发文告指出，当局接获两名公众的通报，指服用该产品后出现胸口不适、极度口渴、心跳加速的症状。当局指出，这款产品标榜以水果和植物萃取物而制，称能在无需运动和节食下让服用者快速减肥，然而当局经过化验后却发现产品含违禁成分。

西布曲明曾在本地被用作减肥药，须经医生配方才能服用，但于2010年因发现会提升心脏病及中风风险，而被列为禁药。西布曲明其他严重的副作用包括让服用者出现心跳加速、失眠、幻听和幻觉等症状。 去年就曾有一名消费者因服用含有西布曲明的“BB Body”产品而昏迷，必须进行急救和在体内安装植入式除颤器。

番泻苷则是一款用以缓解便秘的泻药，副作用包括抽筋、腹泻和流失人体的重要矿物质。长期服用也可能导致慢性便秘、液体和电解质失衡、腹胀和胃痛。

当局提醒公众，应该立即停止服用该产品，如果感到身体不适则应立即求医。当局也强调，消费者应提防服用夸大效果和宣称能快速见效的减肥产品，也不该随意相信难以证实评价真伪的网络产品，因为产品可能含有强效物质。

当局也指示卖家和供应商应该停止出售这款产品。当局已向卖家发出警告，并和有关售卖平台合作把产品撤下网站。任何被发现售卖含有违禁成分或强效物质的产品的卖家可能面对起诉，一旦罪成可面对最高两年监禁，或罚款最高1万元，或两者兼施。

有任何关于售卖非法产品的线索的公众，也可以通过拨电6866- 3485或电邮 hsa_is@hsa.gov.sg.举报。