关税局起获超过1200条走私香烟 四名涉案男子被捕

（早报讯）新加坡关税局连续两天展开执法行动，逮捕四名涉案男子，并起获1200条和11包香烟。

新加坡关税局今午（25日）发文告说，执法人员本月20日和21日接连两天展开突击行动，逮捕四名年龄介于44岁至56岁的男子，起获1200条香烟及11包散装香烟。

据文告，关税局人员本月20日在樟宜村一带的亨顿路和尼德拉文路拦截两辆新加坡注册车牌的汽车。当局在两辆车的乘客后座和后备箱一共起获1200条漏税香烟，并将两名司机逮捕归案。

两名司机是一对兄弟。初步调查显示，其中一名司机是一家在樟宜航空货运中心的运输公司董事。他被指将漏税香烟谎报为文具进口我国。

20日当天，他和他的哥哥将这批漏税香烟装上两人的汽车，离开樟宜航空货运中心。

根据当局提供的照片，两兄弟驾驶的两辆黑色马赛地轿车，漏税香烟则被装在一个个箱子内，然后放满整个后座乘客座，以及后备箱里。

当局之后也逮捕一名男子，并从他住家搜出11包香烟。隔天（21日），另一名男子则因涉嫌运送漏税香烟被捕。

其中，两兄弟及第四名男子已被控上法庭。针对另一名男子的调查仍在进行中。

关税局指出，1200条和11包散装香烟，涉及的关税和消费税数额为15万1290元和11万530元。两辆轿车过后也被当局充公。

当局提醒，购买、售卖、运送、私藏或拥有漏税烟，都是触犯关税法令和消费税法令的严重罪行。

违法者可被判高达漏税金额40倍的罚款，或监禁长达六年，或两者兼施。犯罪使用的车辆也将被充公。

如若有关于走私、逃避关税或消费税行为的消息，可以拨打新加坡关税局热线1800-233-0000，或者电邮至customs_intelligence@ customs.gov.sg举报。