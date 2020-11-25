私企疫情中支持全面防卫获表扬

（早报讯）在冠病疫情中抗疫有功的私人企业和个人今早获全面防卫奖表彰。国防部长黄永宏医生提醒，除冠病以外，目前区域紧张局势与科技发展带来的冲击都将随时对新加坡造成安全威胁，人民对全面防卫的重视与支持此时更为重要。

黄永宏今早（11月25日）参加在线上举行的全面防卫奖常年颁奖礼，并肯定冒着受感染风险而在疫情中站到最前线的新加坡武装部队人员等前线人员。他也感谢在疫情中参与研发与提供医疗和检测用品及配备或参与抗疫筹款的私人企业与机构。

今年共有148家企业、机构与个人获全面防卫奖下的最高荣誉——国民服役倡导奖。这包括91家中小企业、34家大型企业、15家机构以及八名个人奖得主。

位于义顺的AAVC诊所就是获奖的中小企业之一。诊所制定了亲国民服役的工作政策，员工积极回营受训与在个人体能测验中有良好表现都会纳入绩效考量，而且也可获得奖励金，每次50元至100元不等。诊所也不鼓励员工以工作为由，推迟回营受训日期。

经营诊所的兽医唐汶耀（40岁）在警方特别行动指挥处K9警犬单位担任首席兽医，诊所聘有12名男女职员。这位副警监说：“我们就像个小家庭，男员工回营受训的时候，其他员工可能要接手他的工作，我们就会灵活处理，也让女员工可以补假，或将假期兑换成现金。这样一来，大家对国民服役的态度都是积极、正确的。”

唐汶耀在冠病疫情期间每周约两三次也会为警犬远程看诊。