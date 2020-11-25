酒店企图强奸案 被告看电眼画面称非片中男子

（早报讯）主控官庭上播放电眼画面，被告直呼“衣服是我的，帽子是我的，但是那身体不是我的，我没有那么胖！”。被告也称泰女嘲笑他，他才会跟着泰女回房，还说泰女很凶踢他。

zaobao.sg昨日（11月24日）报道，2017年3月12日，来自泰国的27岁女游客买了咖啡，回返入住的乌节路希尔顿酒店时，被一名陌生男子跟踪到酒店房外，一把将她推进房内，企图强奸她。

原本已承认一项企图强奸罪以及一项抢劫罪的伊萨（55岁），因对案情中提到的部分内容有异议，案件昨日开审。

主控官昨日在庭上播放多个视频，都是酒店内的电眼画面。

其中一个视频中，受害人先走出电梯，往自己的房间走去，被告等了一阵后，才慢慢靠近受害人，见受害人打开门后，迅速快步上前。

酒店的保安经理说，被告在受害人的房内待约四分钟后离开。

针对视频，被告在庭上称，视频里的男子穿的衣服和帽子是他的，但身材比自己大很多，然后站起身来说“你看我比较瘦”。他也指自己的眼镜镜框是橘黄色的，视频里的男子戴的是黑框眼镜，不一样。

问及是否有跟进受害人房内，被告说有，但称是因为受害人嘲笑他，他才会去她的房间，但也称受害人很凶，在房内还踢了他一脚。

质疑泰女为何经常来新加坡，辩方律师在盘问她的男性友人时，问到“她是不是来这里卖淫？”。

控方昨午传召受害人当时致电求助的男性友人陈伟杰出庭供证。

陈伟杰解释，受害人曾是他朋友的前女友，两人常保持联络。

他说，案发当天，两人原本约好一起吃午餐，他带6岁的儿子赴约，但还没到约定的时间，就接到受害人的来电。

陈伟杰说，受害人是跟姐姐及现任男友一起来旅游。

当辩方盘问有关受害人私事时，陈伟杰称跟她不熟，通过面簿知道她在泰国做点小生意，卖化妆品和食物，也常会出国旅游。

辩方直接问陈伟杰，女受害人是否来新卖淫，他提高声量说“不是”，并称她来自富裕家庭，不会来新卖淫。