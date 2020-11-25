媒体曝马国政府欲自行建高铁 我国交通部：尽最大努力完成磋商

（早报讯）针对有马来西亚媒体报道指马国政府决定自己兴建高铁，我国交通部重申，新加坡—吉隆坡高铁项目对新马两国都有利，因此会尽最大努力在今年底期限之前，与马国政府完成磋商。

然而，当期限一到，马方又决定不继续执行新隆高铁计划，马方得按约定赔偿新加坡为履行协议义务而承担的成本。

马国网络媒体“今日自由大马”（Free Malaysia Today）今天（11月25日）引述当地两名消息人士的话说，马国政府决定单独兴建高铁，由于新计划将不会有新加坡的参与，高铁只会衔接柔佛新山和吉隆坡，新加坡将不再是终点站之一。

“今日自由大马”的报道也指出，布城已针对计划改变告知我国。报道并未说明马国为何不与新加坡合作，而是决定自行兴建高铁。

我国交通部今天受询时，重申我国驻马来西亚最高专员公署给予“今日自由大马”的答复说，由新马两国在2016年12月签署的新隆高铁双边协议，是一份具有法律约束力的国际协议，至今仍然有效。

马国政权在2018年更替后，当时的希盟政府与我国政府协议将高铁计划搁置两年。马国今年5月再次要求展期，新加坡也同意最后一次延长期限，将项目延后七个月至12月31日启动。

交通部指出，计划展延期间，马国政府对高铁项目提出了一些修改建议，“我们也一直与马来西亚认真讨论这些建议”。

“新加坡仍认为高铁项目对两国都有利，并会继续全力履行高铁双边协议规定的义务。我们将尽最大努力，在2020年12月31日前与马来西亚完成讨论。”

不过，交通部也强调，当期限一到，马来西亚又决定不继续执行新隆高铁计划，马方得按约定赔偿新加坡为履行协议义务而承担的成本。