“合力追踪”参与人数至今逾290万人

（早报讯）截至本月，使用“合力追踪”应用和携手防疫器的民众已超过290万人，逾本地半数人口，但仍未达到政府为我国进入解封第三阶段所设下的门槛。

财政部今天（11月26日）公布两年一度的《新加坡公共部门绩效回顾》报告（Singapore Public Sector Outcomes Review，简称SPOR），详述政府部门在教育、就业、社会安全网、环境发展、经济增长和竞争力等方面制定的措施所取得的成果。

为彰显政府和人民齐心抗疫的协作精神，今年的报告特别开辟“携手同心，越战越勇”的栏目，记录人们如何与公共部门和机构合作，为抗疫付出心力。

例如，报告提到，国人不仅更注意个人卫生，并养成佩戴口罩的习惯，也配合防疫需求，参与合力追踪（TraceTogether）计划。根据报告，使用合力追踪应用和防疫器的民众，迄今已达290多万人，超过我国半数人口。

不过，联合领导抗疫跨部门工作小组的教育部长黄循财日前指出，我国要进入解封第三阶段，得满足三大条件，包括参与合力追踪的人数须达人口的70％。

尽管严峻的冠病疫情严重影响我国经济和人们生计，报告指出，这场危机却也同时增进社会凝聚力，使人们培养出更积极的公民精神。

据统计，今年1月至5月，公益金、Sayang Sayang Fund和Giving.sg等主要捐款平台，就收到了9000万元善款，相当于公益金和Giving. sg去年全年收到的款项。另外，超过1万3000名国人也报名成为义工，为社区尽一份力。

这是财政部第六次汇整各政部门和机关数据后发布SPOR报告。公众可浏览go.gov.sg/SPOR，查阅报告。