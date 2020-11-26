主打本地餐饮和零售品牌的老巴刹Food Folks正式开幕

（早报讯）首个主打本地零售和餐饮品牌，位于老巴刹内的Food Folks购物与美食厅正式开幕，包括引进小超市，让本地品牌有空间大展拳脚，为消费者带来更加多元化的选择。

Food Folks占地约7000平方尺，占老巴刹的大约四分之一的面积，其中包括一个售卖各种食品、饮料和纪念品的迷你超市、四个熟食档口和六个小吃摊。

在这里能找到的熟食品牌，包括米其林星级的江师傅虾皇面家和实惠园驰名香滑河粉、汤品连锁店The Soup Spoon，和新晋本地意大利雪糕品牌Creme&Cone。

引进新概念的职总平价集团表示，希望在Food Folks落实“有意义的零售”概念，提供空间推广本地新晋品牌，同时帮助原有的品牌拓展业务。

其中，零售空间售卖的120个品牌的800多样食品和饮品中，有70%为本土品牌，5%为首次在实体店销售。10个餐饮档口则是由老牌小贩和本地企业经营。

进驻Food Folks的本地品牌也会获得职总平价集团的不同协助，包括进行免费宣传和品牌管理，也免付行政费、手续费等初始费用。

职总创优企业合作社和职总平价集团总裁谢健平今早为Food Folks主持开幕式时指出，之所以在老巴刹推广这一概念，是基于老巴刹的特殊环境。

他说：“我们每个人都有对老巴刹的不同记忆，我们希望能重新点燃这个传统本地市场的复古感，并且同时放眼未来，为老巴刹注入新的生气。”

他也指出，Food Folks希望结合国人对本地品牌和美食的热爱，在疫情期间协助刚起步的本地品牌站稳脚步，并支持其他本地品牌的增长。