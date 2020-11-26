妆艺大游行2021将是我国首个线上大游行

（早报讯）本地将迎来第一个线上“妆艺”，明年的妆艺大游行将会以全新的方式呈现，国人能通过电视、线上以及社交媒体平台观赏一场“数码化”的妆艺大游行。

人民协会今天（11月26日）中午发文告宣布，明年的妆艺大游行（Chingay）将于2月20日晚上8时至9时从摄影棚内直播。这是49年以来，主办方首次以这个方式进行。

明年的妆艺大游行将是继今年国庆之后，我国在疫情期间所举办规模最盛大的活动。虽然规模缩小不少，但仍然会有来自150多个机构与组织，超过2000人参与这次的活动。

明年的妆艺将以“希望之光”（Light of Hope）为主题，寓意每个人都是一束光，为彼此带来希望和温暖，共克挑战。

为了不让新的呈现形式影响节目质量，人协将在表演中融入电脑生成影像、扩增实境等创新科技及节目制作技术和效果，为观赏直播的民众带来耳目一新的体验。

其中一个将会融入电脑生成影像的项目是公众熟悉的本土舞龙舞狮表演。通过与来自超过10个国家和城市，包括远至旧金山的舞狮团队将呈献100只舞狮表演，这个项目将能体现一同克服困难的精神。

另一项目则是体现多元文化的表演，会利用科技重塑传统的民族表演，突出通常在实体游行中看不到的复杂细节。

人协总执行理事长林福有说：“这次的主题反映了我们的核心信念，只要我们作为一个社群团结在一起，就会共同变得更强大。在我们通过创新的数码化妆艺大游行体验突破时间和空间的界限时，我期待更多文化艺术团体、公司以及个人表演者的支持和参与，共同创造妆艺2021。”