醋女疑被劈腿禁锢未婚夫 一小时拨23通999阻警救人

（早报讯）怀疑未婚夫劈腿，40岁醋女气得与未婚夫大吵，并锁上住家大门禁锢对方，发现未婚夫报警求救时，她竟在短短一个小时内连环拨23次“999”阻止警方前来救援，更谎称是有人冒充未婚夫报警。

被告努哈菲扎面对10项控状，包括滋事打架、蓄意伤人、非法禁锢和杂项（公共秩序和骚扰）等。她昨天（11月25日）承认其中六项，余项交由法官下判时一并考虑。

根据案情，今年6月7日，被告怀疑未婚夫劈腿，在住家与未婚夫大吵一顿后，气得锁上住家大门，阻止未婚夫离开。未婚夫随后拨电报警表示“未婚妻欺负我，快来救我！”

被告得知未婚夫报警后，在接下来的短短一小时里狂打警方热线“999”多达23次，向警方谎称有人冒充未婚夫报警。被告这么做的目的是为了阻止警方前来救援。

警方不久后上门，被告还一度拒绝开门。

被告也曾在今年4月9日用利器袭击未婚夫，导致后者右手臂和右脚淤青；被告也在2018年10月31日到医院探望住院的未婚夫时，因为不满女护士三次阻止她与未婚夫同挤一张病床，趁女护士讲电话时踢对方的右腿，事后才道歉声称“不小心”。

庭上也揭露，被告今年3月10日在回教堂内拿了一包美禄（Milo），不满74岁男职员指她未付钱，竟挥拳打伤对方，连前来劝架的81岁老伯也遭殃，她甚至朝两人丢椅子和杯子。

法官要求提呈强制性治疗报告，案展12月7日下判。