报业控股与五商家合作 黑色星期五促销优惠券总值逾13万

（早报讯）由新加坡报业控股（SPH）与五个商家联手推出的四天“黑色星期五周末大促销”，明天即将登场，为读者提供总值超过13万元的优惠券。

参与商家包括：大型电器和家具零售商Courts和丰城（Gain City）、电器零售商Harvey Norman、百货公司BHG和美罗（Metro）。

这些商家将发出六款优惠券，提供读者特价优惠，优惠券的数量有限，发完即止。读者可上网shopforgood.sph.com.sg/black-friday/，查看优惠券使用详情。

黑五周末大促销是从明天黑色星期五（Black Friday）至网络星期一（Cyber Monday，30日）举行。

可上网，通过实时更新的信息，掌握商家全天提供的特价优惠。

优惠券的使用步骤如下：

扫描广告上的二维码以领取所选择的优惠券 上网注册一个账户 优惠券将发送到电邮 从本月27至30日到门市店兑换优惠券，须遵循适用的条款。

六款优惠券详情如下：