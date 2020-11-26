尾随女佣进电梯袭胸 客工监27周

（早报讯）割草客工被缅甸女佣的美貌吸引，在杂货店前主动搭讪要手机号码，对方不给他就一路尾随跟进电梯内。客工萌生色念，伸出魔爪袭胸，吓得女佣花容失色，客工昨日（11月25日）被判坐牢27周。

来自孟加拉的27岁割草客工萨星，昨日承认于今年9月3日，在武吉巴督34街非礼一名缅甸籍女佣。

案情揭露，案发当天早上11时，缅甸籍女佣到杂货店买姜。正在附近割草的被告被她的外貌吸引，一直看着她，但女佣不加理会。

被告主动上前搭讪，跟女佣要手机号码，但女佣都不理，买了姜就回雇主家。

女佣走进组屋电梯时，惊见被告紧跟在后，一同进入电梯。孤男寡女独处电梯内，女佣吓得按错楼层，被告则再次问她要手机号码。

女佣保持沉默，但被告一再逼问，女佣回说不认识他，所以没有理由给他手机号码。

被告一再遭拒绝后，竟突然伸手抓女佣右边的胸部。女佣推开他的手，质问他为何要这么做？被告没有回应，女佣在电梯门打开后拔腿就跑。

女佣回家告知雇主，雇主到杂货店要求看电眼画面，随后报警处理。

主控官指被告从便利商店跟到电梯内，在女佣无法逃脱的密闭空间内干案，必须严惩，要求法官判他坐牢七个月。

他的代表律师则指他是一时冲动，希望法官能从轻发落。法官最终判他坐牢27周。