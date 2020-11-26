沸水淋已婚男友下体 女郎监四年

（早报讯）女郎恋上已婚男，盼转正宫却发现对方劈腿，气得用沸水淋对方下体，今早（11月26日）被判监4年。

这起事件发生在2017年7月5日，扎丽娜（50岁）在住家单位向男友的腹股沟泼了一杯沸水，导致对方烫伤，事后被控上法庭。

被告扎丽娜不承认一项使用沸水蓄意重伤他人的控状，选择抗辩后，早前被判罪成。

根据控方结案陈词，双方在2006年交往，被告知道受害者已婚，但对方承诺日后娶她。

不过好景不长，两人11年来分分合合，被告于2015年开始怀疑已婚男劈腿，之后逮到他和另一女郎外出。

案发当日，被告抑制不住怒火，趁男友躺在沙发熟睡时，拿滚烫的水泼他的下体，造成二至三级的烫伤，留下永久性伤疤。

控方指出，受害者有12％面积被烫伤，主要是在腹股沟，前后动刀3次，进行了两次皮肤移植，痛楚令他痛不欲生。受害者在2017年10月17日复诊时，也还未痊愈。

控方也指出，骨折可通过时间愈合，但烧伤却会留疤，比骨折来得疼痛。

代表律师则反驳，受害者事后没有继续治疗，代表已经康复，并非控方所说的。

控方要求被告被判监至少5年，外加3个月代替鞭刑，辩方律师则要求两年监禁。

法官最后判她监禁4年，并指出这个刑罚足以对应被告的罪责和犯罪行为。

辩方律师在下判后表示，将提出上诉，因此要求刑期暂缓执行，法官将保释金提高至3万元。