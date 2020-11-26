中央医院处方药可在Guardian药房订购和领取

（早报讯）新加坡中央医院的病患以及病患的看护者，从上个月开始可从全岛指定的11家Guardian药房订购和领取药物，减少在医院排队买药的麻烦和时间。

中央医院与Guardian Health and Beauty合作推出新计划，让病患以及病患的看护者将处方交给任何一家佳宁药房订购药物并预约时间，之后可到11家指定的Guardian药房领取药物。

冠病疫情期间，一些医疗服务的提供和消费方式迅速改变，中央医院有越来越多病患选择远程看诊，并选择将医生处方中的药物直接送到家中。

中央医院药剂部门的药物递送服务需求就在疫情期间激增，疫情前每月平均提供2500次药物递送服务，飙升到目前的约2万3000次。

作为药物递送服务以外的另一选项，中央医院的病患现在也可在11家指定的Guardian药房领取药物。

病患必须在药物即将耗尽前至少三个工作日，向全岛任何一家Guardian药房的药剂师，提交中央医院的有效处方，让药剂师代表他们下单。之后，患者可选择领取药物的日期、时间以及在11家指定Guardian药房中的任何一家领取药物。

当药物账单可通过中央医院网站或新保集团Health Buddy应用查看和下载时，患者会收到短信，并可在任何的7- Eleven便利店或新邮政分行进行付款。

此外，病患也可安排将药物送到24小时安全的包裹自提柜（Parcel Locker），这些服务都是免费的。