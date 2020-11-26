我国唯一社区病例 曾与12位家族成员在淡滨尼餐馆用餐

（早报讯）卫生部11月26日文告指出，我国唯一一起的社区病例，是一名在海事业务公司Master Systems Marine服务的新加坡籍男性工程师。

根据文告，这名工程师在11月23日晚间出现发烧和喉咙痛，他隔天到一般诊所求医并接受冠病检测。翌日，他的检测结果回报阳性后，这名工程师遂被救护车送往国家传染病中心。由于他的血清检测结果呈阴性，意味着他是在近期受到感染。

卫生部正在调查这起病例的传播路径，目前将他列为无关联病例。

初步调查显示，这名工程师11月21日在淡滨尼广场（Tampines Mall）的韩式烤肉餐馆Seoul Garden，与12位家庭成员共进晚餐。他们当时分成三桌，各桌之间的成员都有互动，当时在场的还包括这名工程师的两岁大侄女。这名女童先前因出现流鼻水的症状，有医生给她开了从11月20日至24日的五天病假。

不过，卫生部指出，这名女童接受冠病检测后，结果呈阴性。当局正调查这家人和业者是否违反任何安全管理条例。

根据文告，当局已将当晚出席餐叙的人，以及所有与染疫工程师有密切接触的人隔离起来，并将在隔离期开始和结束时进行检测，以便找出无症状病例。当局也会对工程师的家人和他们的接触者进行血清检测。

卫生部说：“我们呼吁大家继续履行社会责任，配合当前防疫措施。这起案例再次提醒我们，病毒尚未根除，如果我们放松警惕，我们的社区很容易出现新的病例和感染群。”

随着本地再次出现社区病例，确诊病患近期到过的地点继25日清零后，26日增加四个，包括上述工程师一家用餐的Seoul Garden。公众可通过“合力追踪”应用或电子政府密码应用（SingPass Mobile）中的SafeEntry自助服务，查看自己是否曾与确诊病患在同个时段到过同个地点。