公积金保健储蓄存款顶限 明年起上调至6万3000元

（早报讯）公积金会员保健储蓄户头的存款顶限，将从明年起上调3000元至6万3000元，意味着会员能为医疗开销储蓄更多。

保健储蓄户头（Medisave）的存款顶限也称为基本保健存款（Basic Healthcare Sum），即国人年老时应付基本、受津贴医药费估计得存的款额。

中央公积金局、建屋发展局和卫生部今天（27日）发表联合文告，公布新的基本保健存款。当局每年调整未满65岁公积金会员的基本保健存款，以确保他们有足够的保健储蓄。会员满65岁那年，他们的基本保健存款就不会再增加。

换言之，明年年满65岁的会员，保健储蓄存款顶限提高到6万3000元之后就不会再增加。那些在今年或之前已经达65岁的会员，基本保健存款继续维持不变。

文告也指出，明年1月1日到3月31日的公积金利率不变。

其中，公积金局会员的普通户头存款将继续享有2.5％的年利率，建屋局的房屋贷款年利率，也将维持在2.6％，比普通户头存款高出0.1个百分点。

特别户头、保健储蓄户头将继续享有4％最低年利率。退休户头的年利率也维持在4％至明年底。

所有公积金会员的首6万元储蓄（最多2万元来自普通户头）将继续获得1％的额外利率，因此，普通户头的最高年利率为3. 5％；特别户头、保健储蓄户头和退休户头的年利率也保持在最高5％。

年满55岁的公积金会员，首3万元储蓄也可继续享有额外2％利率（最多2万元来自普通户头），之后的3万元储蓄可享有额外1％利率。因此，55岁及以上的公积金会员，每年可从退休户口赚取最高6％的利率。

公众可拨电1800-227-1188向公积金局查询，或上网www.cpf.gov.sg了解细节。