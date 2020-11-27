黑色星期五 不输网购商场热卖 公众排长龙扫货

（早报讯）网购风潮正盛，不过商家和百货公司今天配合“黑色星期五”举办的促销活动也成功吸引了大批公众前来购物。

记者今早（11月27日）走访位于百利宫（Paragon）的美罗（Metro），发现有不少公众在商场开门营业后不久，就抵达百货公司购物，满载而归。美罗也将营业时间提早到早上9时。

洪奕忠（45岁，市场营销）早上10时就与母亲到美罗购物。他受访时透露，自己是从报纸上看到促销活动的广告，所以特地前来购物。

他说，在来之前就已经想好今天想要购买的物品，主要是一些家具用品如枕头。不过，看到该百货公司一早就有人潮，他还是感到意外。

也是美罗会员的陈女士（72岁，退休）受访时透露，以往会员可享有20%的优惠，而今天有30%折扣，所以十分划算。

本地百货公司罗敏申今天也举行了最后一场“黑色星期五”促销活动，同样吸引了许多公众前来购物。

梁丽英（60岁，退休）今早与好友约好到位于乌节路麒麟大厦的罗敏申购物。她说，今天是来看看百货公司的促销活动，还不清楚自己会购买什么东西。

刘加丽（56岁，生意人）说，她是通过女儿知道今天是“黑色星期五”，不过自己通常不会上网购物，而是会通过女儿帮忙购买。

今天刚好约朋友一同吃饭的她，来到313@somerset时发现实体店也有很多促销。她透露，虽然家里并不缺任何家居用品，但今天将会花一整天在乌节路走走看看。“对女性来说，衣服鞋子永远都是不够的。”