野猪卡杆直哀嚎 网民：该减肥了

（早报讯）三只野猪横跨步道，穿过栏杆进入对面树林时，其中两只野猪因为屁股太大前后卡在栏杆上，路过男子想协助野猪脱困，却又害怕伤野猪，他小心翼翼拍打屁股，“安抚”野猪的一幕，让人忍俊不住发出会心一笑。

昨日（11月26日）互联网上流传一则1分16秒的视频，事发地点相信在本地某个公园步道，两只野猪一前一后穿过栏杆时先后被卡住，第一只顺利脱困，第二只相信卡得太紧，野猪完全动弹不得，不断发出哀嚎声。

视频一开始，其中一只野猪的后半身已经卡在栏杆，另一只野猪则在步道“驻足”观看，突然间第三只野猪迅速从另一侧树林冲了出来，越过步道后，轻而易举就从卡着的野猪旁边穿过栏杆，再跑入树林里去。

这时，本来还踌躇不前的野猪看到同伴顺利穿过栏杆，当下以为自己也没问题，没想到头部才刚穿过，圆滚滚的身体就被紧紧卡住。

两只卡着的野猪不停挣扎，后脚猛踢尝试脱困，第一只被卡的野猪好不容易挣脱，快速冲入树林中，另一只野猪还卡在栏杆。

从视频可听见，一名女子说“被卡住了，太可怜了”，女子还犹豫要不要上前去帮助卡着的野猪，但是却说到“我又怕它踢我。”

卡着的野猪不停哀嚎，这时一名身穿运动服的男子路过，停下脚步，观察一阵后决定上前帮助被卡着的野猪。

然而，这名男子看似有些不知所措，弯下腰小心翼翼拍打野猪的屁股两三次，感觉似乎在“安抚”该只可怜的野猪。

视频结束前，野猪仍卡在栏杆，视频中可听见女子问“可不可以把栏杆撑开一下？”