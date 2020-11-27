电动德士业者宏达同（HDT）宣布退出市场

（早报讯）12月18日之后，本地路上将再也见不到绿色的宏达同（HDT）电动德士。

不堪疫情打击，本地唯一雇用德士司机的纯电动德士公司宏达同在车资收入锐减超过一半的情况下宣布退出德士市场，公司预计裁退94人。

宏达同周五（11月27日）下午发新闻稿说，公司的德士生意受冠病疫情影响难以为继，因此向陆路交通管理局申请退出这个市场。陆交局已经接受了这项申请。

宏达同是本地第七家德士业者，德士执照去年8月生效，可经营800辆或以上的德士，执照有效期为10年。

有别于把德士出租给司机的传统模式，宏达同直接聘用司机，受聘者领取固定月薪，并享有加班费、休息日、年假、病假、医疗等雇佣法令下所规定的福利，公司也为他们缴交公积金。德士营运的车资收入则归公司所有。

宏达同总裁黄椿荃受访时透露，受影响的德士司机共有90人，另有4名工作人员受影响。

他说：“冠病疫情导致我们的营运收入减少超过一半，阻断措施解除之后也没有太大的改善，我们只好撤出这个市场。”

被裁退的员工将享有裁员福利，其中包括每一年的工龄可获相等于一个月工资的裁退金，所有司机也将获得俗称“第十三个月花红”的常年工资补贴（AWS），他们的保健储蓄户头也将继续得到填补，直到今年底。

此外，宏达同也将为受雇及试用司机，额外提供一笔一次性的裁员补贴，以及为他们缴付2021年的全国德士师傅协会会费。