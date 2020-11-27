新增四起冠病确诊病例全属境外输入 目前无活跃感染群

（早报讯）我国今天（27日）新增的四起冠病确诊病例全属境外输入，并没有出现社区或客工宿舍病例，也有七人康复出院或迁出隔离设施。

根据卫生部文告，新增的四起输入病例抵达新加坡后已开始履行居家通知，并在隔离期间接受检测。

当中只有一人在确诊时出现症状，她是一名从印度抵境的41岁印度籍女子，在本地受雇的工作准证持有者，于本月16日出现症状，并在今天正式确诊。

没有出现症状的三人则是分别为从印度返新的一名53岁本地女性公民和一名44岁本地女性永久居民，以及一名从印度尼西亚返新的42岁本地男性永久居民。

另一方面，本地目前没有活跃感染群，过去两周的社区或客工宿舍病例则只有一起，为昨日确诊的32岁新加坡籍男性工程师。

截至今天中午，本地累计确诊病例为5万8199起。目前有31人留院治疗，一人在加护病房留医。另有29名情况良好但检测仍呈阳性的病患在社区设施隔离，活跃病例总计60人。

确诊病患近期到过的地点昨天也没有增加。公众可通过“合力追踪”（TraceTogether）应用或电子政府密码应用（SingPass Mobile）中的SafeEntry自助服务，查看自己是否曾与确诊病患在同个时段到过同个地点。