即日起一至三房式组屋住户可申请225元优惠券 买省电省水电器

（早报讯）从即日起，本地一房式到三房式组屋住户可上网申请总值225元的电子优惠券，以购买较省电省水的电器。

国家环境局与公用事业局今早（11月28日）在第30届“清洁与绿化新加坡”活动上合作推出2500万元的“气候友善家庭计划”（Climate Friendly Households Programme），鼓励超过30万一到三房式组屋屋主或租户采取对气候友善的行动，以减少能源和水的消耗，从长远来看也能节省水电费。

优惠券分为三种。除了享有150元礼券购买节能标签上有至少三个勾的冰箱，符合资格的组屋住户也可获得一次性50元礼券，改用有三个勾的省水淋浴设备；以及25元礼券购买LED节能灯泡。

符合资格的住户可凭电子政府密码（SingPass）上网申请。网址是https://go.gov.sg/cfhp。他们也会在未来两周收到解释电子优惠券申请步骤与细节的信函。

住户也可在以上网址查询可使用优惠券的商家名单。电子优惠券有效期到2023年12月31日。

由于优惠券将以数码形式派发，当局鼓励没有智能手机的年长者或家庭参与资讯通信媒体发展局的数码共享计划，以优惠价购买智能手机和签订数据服务配套，学习数码技能。更多详情，可致电新加坡数码转型办事处（SG Digital Office），电话是6377 3800。