用母银行户头帮骗子收赃款 离婚汉监7月7周

（早报讯）离婚汉犯罪还拖七旬母下水，用母亲的银行账号“洗黑钱”，帮爱情骗子收赃款，被判坐牢七个月又七周。

45岁的被告维摩拉迦，面对四项妨碍司法公正罪和抵触一项触贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令。他昨天承认其中两项罪行，余项交由法官下判时一并考虑。

案情揭露，被告认识一名住在马来西亚吉隆坡的男子约翰尼，并知道他进行一些犯法的交易，不时会有大笔不同货币的钱转账到不同的国家。

2017年7月，被告要求约翰尼让自己参与他的生意，约翰尼最终答应。约翰尼要被告把银行账号资料发给他，让他在收到钱后提出，带着现金与他会面交给他。

同年9月21日，约翰尼说可能会将12万元美金转入他的银行户头。被告还说必须尽快提出，避免被警方发现后冻结户头，到时什么都拿不到了。

被告在2018年1月19日收到第一笔5000元的款项，他同天立刻在马来西亚提出，并与约翰尼会面后交给他。

爱情骗局的受害人在掏出7万1560元后，发现自己受骗，报警处理。

警方在收到她转账的多个户头内，查到一名75岁蔡姓妇女，也就是被告的母亲。

被告说，他是破产人士，没能自己的银行户头，才会交出母亲的银行账号。

法官判他坐牢七个月又七周，并批准他的申请，让他展延至明年1月11日才开始服刑。（人名译音）