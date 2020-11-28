火爆男对女友动粗被警搜身 “手机”竟是眩晕枪

（早报讯）宏茂桥情海风波，29岁火爆男要越南籍女友辞掉啤酒女工作，双方从走廊吵到屋内,男子盛怒中被指对女友动粗，女友报警后，到场的警员在火爆男身上搜出一台“苹果手机”，检查后发现竟是一把眩晕枪，当场将他逮捕。

警方昨晚发文告指，本周四晚10时30分接获通报，指位于宏茂桥10道的一个住宅单位内发生蓄意伤人事件。

记者今天走访现场向多名居民打听，辗转找到被打的女受害者，她是一名越南籍女子，年约20多岁。

不愿具名的越南籍女子提到此事时神情冷静，但不愿多谈，“只是小风波，已经解决。”

住在同层的邻居黄女士（60岁，退休人士）指出，女子今年年初才搬来，相信还有其他室友一起同住，她当晚看到两名警察上门调查问话。另一名不愿具名的邻居透露，两人相信是男女朋友关系，当晚在走廊发生争执，持续了至少五分钟，又从走廊一路吵到屋内。

据了解，男子不满女友当啤酒女郎，要她辞工，结果两人意见不合发生争吵，男子怒打女友，女友报警求助。当警员上门时，女友向警员爆料，说男友身上“有枪”，吓了警员一跳。

警员从男子身上搜出一台苹果手机，除了重量较轻，看起来跟一般手机无异，警员检查后发现这是一把伪装成智能手机的眩晕枪，当场将他逮捕。

根据文告，调查仍在进行中，根据军火与爆炸物法令（Arms and Explosives Act），非法拥有枪械者面临最长三年监禁，或最高罚款5000元，或两者兼施。