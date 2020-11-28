珍宝餐饮集团210万元收购老字号国记云吞面

（早报讯）珍宝餐饮集团宣布，公司计划以210万元买下35年老字号国记云吞面。

据《海峡时报》报道，珍宝餐饮集团（简称珍宝）于本月26日宣布，公司将以210万收购国记云吞面75％股权，而其余25%股权将由国记云吞面摊主梁武连（译音，Leong Goh Lian）持有。

收购交易完成后，国记云吞面将成为珍宝的间接子公司，而珍宝也将拥有国记云吞面在新加坡和海外独家特许经营权。

国记云吞面创立于1985年，因带有猪骨香气的猪油捞汁，面条软硬适中有嚼劲而闻名。

拥有35年历史的国记云吞面曾多次经历搬迁，从白沙浮搬迁到明辉熟食中心，过后再迁到河南大厦，2017年曾因摊主们上了年纪而决意结业。直到去年，因“四大元老”感退休生活过于清闲，决定再次掌勺，并在位于惹兰勿刹福士路30号的新摊位重新营业。

珍宝也透露，集团正在探索扩展品牌的机会，并表示支持和参与日常主食，将能加快公司成为本地大众市场的突破口。

目前，集团旗下除了珍宝海鲜，还有黄亚细肉骨茶、醉花林品潮轩等多个品牌。集团也将在下个月3日推出新网上品牌Hack It，专门配送海鲜餐服务。

珍宝集团总裁兼执行董事黄建铭表示，他热衷于小贩美食，也坚信新加坡独特的饮食文化，应加以保存和传播。

“近年来，由于老龄化和缺乏接班人，越来越多小贩纷纷结业。这项收购计划不但能对集团的业务目标带来战略意义，也能让集团尽一份力，推广新加坡的传统风味和菜肴。”