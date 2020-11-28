首起网店逃税案 破产老板判罚万余元

（早报讯）首起网店逃税案下判，手机网店老板近两年逃税12万余元，今年被宣告破产，需支付4000元罚金及1万1000余元罚款。

被告是冯茺榤（40岁），他是两家独资企业Edmobile和Moogi的老板，在网购平台售卖手机及手机配件。

他共面对两项消费税法令及三项所得税法令的控状，指他共逃12万9411元的所得税及消费税，控方以一项提控，余项由法官下判时纳入考量。

案情显示，被告在2012年12月31日至2013年10月30日可被抽税的商品价格超出100万元，被告需在2013年10月30日之前把网店注册为消费税公司，但他没这么做，逃税11万8000余元。

控状显示，2014年和2018年的4月16日提交不准确的资料，分别少申报8792余元和2595余元所得税。

控方表示被告没有相关案底，由于被告今年被宣告破产，不能做出全额赔偿，只支付3700余元。

控方为此要求被告支付逃税总数额的10%，法官同意并判他支付1万1802余元的罚款及4000元罚金。

税务局表示，他们在2015年至2019年共向65名网店业主收取超过3800万元的税务及罚金。

税务局提醒，所有网店和电子商务生意须像实体店般报税，所有个人、独资经营者或合伙经营生意者，凡是年收入超过6000元，就须需要向当局报税。若兼职在网上经营生意，则须向当局申报有额外收入。