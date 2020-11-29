本地新增一起冠病死亡病例 68岁新加坡籍男子因并发症去世

（早报讯）本地11月28日出现一起死亡病例，死者是一名68岁的新加坡籍男子，他27日因冠病并发症逝世。他是本地第29起冠病死亡病例。

根据卫生部文告，这名68岁新加坡籍男子是在今年3月10日前往印尼工作，11月11日开始呼吸急促，11月17日返新，抵境后便被送往医院，隔天确诊染疫。

卫生部说，男子有高血压和心脏疾病，死因是缺血性心脏病。

另外，我国同一天新增六起冠病确诊病例，其中一起是当局日前对竹脚中心摊贩进行病毒检测后发现的本土病例。

文告说，28日新增的单起社区病例没有症状。她在本月26日接受病毒检测，结果隔天出炉呈阳性后，便被送往国家传染病中心。当局指出，她的血清检测呈阳性，这意味着她是在较早前受感染的。

文告说，这名60岁的新加坡籍妇人在竹脚巴刹开档，与她经营档口的还有多一人。她与丈夫住在义顺22街，丈夫过去几年在慕斯达法购物中心（Mustafa）工作。染疫的妇人也经常到碧山13街和淡滨尼86街探访她的孩子。

卫生部仍在追查妇人的染疫源头和病毒的传播路径。同时，所有被确认的密切接触者，包括她的家人和同事，都已被隔离，并将在隔离期开始和结束时进行检测，以便找出无症状病例。当局也会对她的家人进行血清测试，以确认她是否可能被他们感染。