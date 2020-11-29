东海岸集选区分发免费种子 鼓励居民在组屋走廊栽种蔬菜

（早报讯）为鼓励居民在自家门前栽种蔬菜，营造绿意盎然的组屋走廊，东海岸集选区举办线上食用园艺工作坊，超过500名参与居民获得了免费种子和育苗土，助他们踏出园艺的第一步。

首届东海岸绿化节今早（11月29日）通过视讯举行。领导东海岸集选区的副总理兼经济政策统筹部长及财政部长王瑞杰，与该区另四名议员，为东海岸可持续发展与绿化计划（East Coast Sustainability and Greenery Plan）举行推介。

计划下的其中一项新尝试，是鼓励居民沿着组屋走廊，栽种蔬菜等可食用植物。东海岸集选区议员、总理公署兼国家发展部政务部长陈杰豪解释，其用意是加强居民的社区归属感和对自然的责任感。

为启动这项计划，超过500名东海岸集选区居民今早在推介仪式后，出席线上食用园艺工作坊，在国家公园局职员和锦簇社区计划（Community in Bloom）义工的教导下，学习如何播种。五名东海岸集选区议员也参与其中。

报名该工作坊的居民，之前已从东海岸集选区的民众俱乐部，领取了入门工具包（starter kit），内有一包种子和育苗土。

东海岸集选区议员陈舜娘分享说，她区内一对马来夫妻热爱园艺，在家门外的走廊种植了美丽的植物，但他们会确保排列整齐，不阻碍邻居安全使用过道。

同区议员陈慧玲也表示，她在所负责的凤山区进行家访时，观察到有许多居民在走廊栽种植物。

“凤山区已有40位居民挺身而出，表示有兴趣以更负责任的方式在走廊栽种植物，并希望与其他邻居分享。因此，我期待大家的参与，让我们的市镇更绿意盎然。”