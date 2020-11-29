野猪又争食 这回抢送餐包

（早报讯）又有野猪抢食物！嗅到脚踏车后方送餐包里有食物，野猪野性大发，扯开送餐包抢食，骑士眼巴巴看着野猪撒野，只能站在一旁大叹“食物就这样完了！”

zaobao.sg日前报道，一名阿嫂与友人上周五到乌敏岛仄爪哇（Chek Jawa）远足时，被找食物的野猪袭臀。几乎同一时候，面簿也传出一段野猪在同一处咬走装着食物的塑料袋的视频。

没想到时隔才四天，面簿前天又流传出一段18秒的视频，显示一头野猪从送餐包里抢走食物的画面。根据该面簿贴文中，这起事故同样发生在乌敏岛。

视频一开始，可见两辆脚踏车停靠在森林步道上，其中一辆的后方就放有一个GrabFood送餐包，而这头野猪就是“瞄准”送餐包里的食物下手。

根据视频，野猪当时用嘴咬着送餐包，把两辆脚踏车撞倒，然后不断用鼻子和嘴巴在送餐包上左探右探，寻找着送餐包的洞口。这时，有女生在镜头后方尖叫，而另一名男生则感叹：“我们的食物被它嗅到了！我们的食物就这样，完了！”

没过多久，野猪直接使力地把送餐包的盖扯开，然后把头伸进去找食物，视频这时就结束了。

从视频中可见，当时约有四五人在场，大家都不敢上前阻止，只能眼睁睁看着野猪抢走食物。

视频在网上疯传后，有的网民认为野猪行为相当逗趣搞笑，也有人认为，人类喂食是造成野猪抢食情况频频发生的原因。也有网民表示，送餐服务不包括外岛，送餐包怎么会出现在乌敏岛，他们因此怀疑事发地点在别处。