以为货车门被撞 警相信是被贼撬

（早报讯）停车两小时，取车时赫然发现小型货车车门被“撞”，男子以为有人撞后逃，没料到警员到场马上看出端倪，车门原来不是被撞，而是被撬，相信是窃贼的“杰作”。

倒霉的小型货车车主是35岁的自雇人士杨先生，他过后上网发文寻找目击者，希望厘清事发经过。

谢先生是在上个星期四（24日）傍晚6时许，和朋友到乌节路用餐，他把白色小型货车停在乌节路*SCAPE商场的停车场。

饱餐一顿之后，谢先生晚上8时50分走回停车场取车，结果被眼前的一幕吓到。

“我发现货车左侧怪怪的，好像变形，走近一点查看，才发现货车有可能被撞。”

据他提供的照片，货车左车门靠近前轮处凹了进去，看似被撞。

尽管小型货车没有行车记录器，但停车场内的好几个电眼，或许可以还原经过，他于是找到停车场保安室，要求查阅录像。

谢先生说，保安室的人表示，电眼画面只能提供给警方交进行调查，无法直接给他看。

“我只好拍照片报警处理，希望当局能查出究竟发生什么事。”

他也称，警方后来到场调查，他们一看损坏情况，就表示货车的车门很可能被人撬导致的。警员当时也说，确切情况还得等调查后才能确定。“我之后上网贴文，希望有目击者挺身而出，协助调查。”

谢先生最后无奈地说，车门接下来得送修，得无端端花一笔。

警方受询时证实接到报案，调查仍在进行中。