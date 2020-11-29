送餐公司招首席试吃官 千元薪水加5000元伙食费

（早报讯）FoodPanda招聘“首席试吃官”，每月可获1000元薪水加5000元伙食费，引发网民热议。

送餐公司FoodPanda日前在网站上贴出广告，征聘“首席试吃官”（Chief Makan Officer）。根据内容，FoodPanda列出了五大条件，当中包括应聘者必须是本地公民或永久居民、明年1月4日开工、合约为期三个月、曾在社媒上贴出令人食指大动的照片，以及新陈代谢良好。

不过，这份工作的月薪是1000元，额外有5000元伙食费。

征聘广告也显示，获聘者可优先一睹指定餐馆及自家超市pandamart仓库的餐点及产品，有机会成为美食网红。

消息在社媒上传开后，至今已获得超过900次分享，超过280则留言，但批评的声浪也不少。

网友Bryen Yap指出，虽然5000元伙食费很吸引人，但月薪1000元，交通还得自费。另一名网友Bernard Ong则指出，要求应聘者新陈代谢高是有带歧视。

对此，受访公众吴先生（36岁）表示，1000元薪水太少，若本身就是全职网红的话不妨申请，或者送餐员也可以顺便“兼职”。

公众赖小姐（34岁）表示，一般相信只有爱美食的人才会申请，否则为了花掉5000元伙食费，强迫自己每天大吃特吃，反而没办法享受。

记者尝试向FoodPanda了解征聘广告的“灰色地带”但截至截稿时间，未获得答复。

要成为“首席试吃官”，应聘者也必须对本地小贩中心的摊位了如指掌，“闭着眼睛”也能游走于摊位之间。另外，应聘者还得能“预测”下一个热门咖啡座及美食走向。

有趣的是，征聘广告还将“曾在讲堂课上偷吃”列为相关经验。

最后，有意应聘者也必须录制一分钟的视频，介绍自己有多爱吃，应聘截止日期是下个月15日。