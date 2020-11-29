竹脚中心吃自助餐 近30人六桌聚会

（早报讯）欢庆屠妖节及生日，近30人分成6桌聚会，在竹脚中心吃自助餐，不时串桌喝酒。

据了解，参与聚会者昨天下午陆续抵达竹脚中心，现场除了备有食物之外，也有人播放音乐。据悉，部分与会者是在竹脚中心的商家。

记者走访时，参与聚会的有近30人，虽按照规定，保持最多5人一桌，但不时会在各桌间走动聊天。期间，也能见到当中多人一同前往拿食物时，彼此间也会相互交谈，并没有刻意保持距离。

另外，有人喝完啤酒后，会直接向中心内的摊贩购买后再续摊，附近的摊贩也受邀一同享用美食。

聚会一直持续到晚上8时仍未结束，负责人也多次提醒与会者，保持安全距离，以免被罚。

附近摊贩洪先生（42岁）受访时透露，每日都能见到有人在那里聚集喝酒，到了周末则会有更多人。他说，一些参与昨日的聚会者，中午时分就已经前来，和朋友喝酒聊天，而摊贩也习以为常。

“这里每日都会有多名执法人员巡逻及走动，所以他们也会遵守规定，只要没有醉酒闹事，就没有问题。

聚会负责人称有遵守规定，并无超过5人一桌。

不愿具名的负责人说，由于不久前是屠妖节，加上有一人生日，因此就举办欢庆聚会。他透露，本身有一再提醒参与者按照规定保持距离，且在结束后就会散去，不会逗留太久。