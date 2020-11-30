新增社区病例为货仓助理 感染源头不明

（早报讯）本地昨天的新增社区病例是一名41岁，在小印度一带工作的货仓助理。

根据卫生部11月29日的文告，这名持工作准证的印度籍客工没有症状、感染源头不明，他本月27日冠病检测呈阳性后便送往国家传染病中心。

当局透露，这名病患的工作包括在小印度一带的加富路（Cuff Road）数个货仓点货，及送货到甘贝尔巷（Campbell Lane）1号的花店Jothi Store and Flower Shop。他没与店里的顾客有过接触。

这名病患通常在货仓与另一名货仓助理一起工作，后者本月26日的拭子检测结果为阴性。与病患同住在加富路的另外两名客工，检测结果也呈阴性。

与28日宣布确诊、在竹脚巴刹经营档口的60岁妇女一样，这名病患的血清检测呈阳性，意味他有可能早前就受感染。

昨天新增的七起境外输入病例包括一名持长期探访证的29岁俄罗斯籍女子、一名持短期探访证来出席综合格斗赛事的58岁白罗斯籍男性场角指导（cornerman），以及一名持学生准证的27岁印度籍女子。这三人都没有症状。

另一名境外输入病例是从马耳他抵新参加工程项目的39岁科特迪瓦籍男工程师，他本月19日出现症状。

余下三人是来自印度尼西亚，分别为23岁、25岁和45岁的工作准证持有者，其中，25岁患者没有出现症状。

截至昨天中午，我国累计确诊病例达5万8213起。目前有31人留院治疗，无人在加护病房。另有29名情况良好但检测仍呈阳性的病患在社区设施隔离。