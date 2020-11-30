（早报讯）美国周四隔夜股市因感恩节而休市，使得本地股市缺乏方向感，最终横摆作收。新加坡海峡时报指数上周五（11月27日）微跌1.66点或0.06%，闭市报2855.82点。

今日（11月30日）可关注股票：

1. 城市发展（CDL）发布盈利预警，预料2020财年将出现亏损。公司强调，集团整体业务和财务状况维持稳健，也拥有足够流动资金应付营运和财务义务，并度过冠病疫情危机。截至今年9月30日，集团仍有现金和未动用的银行信贷总额47亿元。

集团同时发布第三季业务报告指出，在新加坡的私宅市场维持坚韧，新的私宅销售强劲。集团在第三季一共售出710个单位，总销售额为9亿1410万元，比第二季的174个单位，总销售额2亿4090万元，明显改善。

2. 树记珠宝集团（SK Jewellery Group）将于12月2日，早上9时起正式除牌。

3. 一合环保控股（Enviro-Hub Holdings）要求暂停交易。

4. 中华食品工业（Sino Grandness Food Industry Group）向新加坡交易所申请，将暂停交易延长至12月4日，以便和各方讨论如何解决独立审计师提出公司能否正常营业（going concern）的问题。这包括向银行和金融机构取得信贷，以及和债权人加速债务重组。

5. 凯德商用中国信托（CapitaLand Retail China Trust）于今天9时起，展开早前宣布的优先献售（Preferential Offering），并于12月8日下午5时截止。信托按股权比例（pro rata）的不可弃权优先献售（non-renounceable preferential offering），将发售大约6899万个新单位，每1000个单位可得到56个新单位，每个新单位的发售价是1.17元。

6. 祐玛战略（Yoma Strategic）旗下的Yoma Land计划开发首个位于郊区的商业房地产项目，以及第二个以“City Loft”为品牌的公寓项目。商业房地产项目“Star Hub”的第一期建设估计将于2021年底完成，总楼面面积（GFA）约为29万平方英尺。

7. 菱备基础控股（Ryobi Kiso）向高庭申请延长司法管理期限至2021年6月11日。在这段期间，公司计划向债权人提出重组计划书和召开债权人会议。