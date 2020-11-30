滨海湾“闪耀星光”灯光秀12月每晚8时登场

（早报讯）明晚（12月1日）8时正，滨海湾中央岬将投放出一道光，直冲夜空，宛如众人力量集聚起来，突破重围，迈向光明未来。

这个名为“闪耀星光”（Shine a Light）灯光秀是今年滨海湾跨年倒数活动的亮点之一。

根据主办方市区重建局今早发出的文告，灯光秀将从12月1日举办至31日，每晚8时至10时30分举行，每15分钟会有一场秀，每场长3分钟。一到点，位于滨海湾中央岬（The Promontory）的60支光束将投射出荧光，照亮滨海湾夜空。

主办方吁请公众观赏灯光秀的同时不忘遵守安全管理措施，现场要是已拥挤，可考虑在另一个时间段返回。

安全起见，要是下大雨或有闪电，灯光秀将暂停，直到天气情况允许才恢复。

另外，从12月25日至31日，新加坡富丽敦酒店、金沙艺术科学博物馆和鱼尾狮将呈献“共创美好未来”（Share the Moment）投影秀，展示不同本地教育学府的学生艺术作品。

投影秀是与全国志愿服务与慈善中心合作主办，艺术作品灵感来自“乐善城市”（City of Good），描绘2020年善心人士给予无私贡献。

碍于疫情，本届滨海湾跨年倒数活动的烟花秀将走进邻里，在不同社区绽放。这也是活动自2005年承办以来，首次不在滨海湾一带燃放烟花。