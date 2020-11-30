员工指证黄奕良 伤人后躲电眼

（早报讯）前艺人黄奕良涉持刮刀伤员工案续审，员工供证时指黄奕良扬言要打他，还要他到食堂内以免被食堂外的电眼拍下。

被告黄奕良（59岁）面对一项持武器蓄意伤人及一项滋事打架的控状。针对伤害员工的罪名今早（11月30日）续审，黄奕良选择自行抗辩，而滋事打架罪则待日后审理。

根据控状，他被指在2018年12月11日下午4时20分左右，在新加坡回教综合大厦（Singapore Islamic Hub）的食堂里，手持一把刮刀敲打孟加拉籍客工贾西度（Jahidul）的头部一次，还打了他的腹部两次。

今早出庭供证的是黄奕良的员工贾西度，他在庭上叙述当天的事发经过，表示当时他在梯子上清理排放导管，站在他旁边的黄奕良要他传递绳子、水桶、木板等给他。

员工说，黄奕良当时试图用绳子把水桶和塑料绑在一起，但因不满绳子太短而大发雷霆，掷木板砸他没中，再掷水桶打他。员工非常害怕，连忙降下梯子，怎料黄奕良再用刮刀攻击他的腹部和头部。

“我之后拿出手机拍他，他则试图抢走我的手机。同时，他也持着刮刀攻击我，我抓着刮刀不放，在拉扯过程中，他则跌倒在地。我之后就走向食堂报警求助。”

员工指黄奕良之后持着刮刀跟随在后，站在食堂的走廊扬言要打他，还要他到食堂内，以免被食堂外的电眼拍下。

根据控方在庭上播放的电眼画面，两人在食堂的走廊起争执，黄奕良示意要员工进到食堂内，员工坚持不走过去。

员工也指，黄奕良之后还问员工为何拍下他的照片，不停爆粗口说，保安之后赶到食堂。

员工说，他非常努力工作，但却遭虐待。

案件今午续审。