被指在楼梯间养蟑螂和虫 妇女：用来喂金龙鱼

（早报讯）居民投诉，有邻居在楼梯间养蟑螂和虫，涉事邻居解释，养的是杜比亚蟑螂，用来喂食金龙鱼，并非害虫。

这起事件发生在芬薇连路（Fernvale Link）第468B座组屋。

网友Dennis日前在STOMP上载了一段约1分钟56秒的影片和照片，指5楼楼梯间有一盒盒的虫及蟑螂，蟑螂盒内还有剩余的食物和蟑螂蛋。

“走到4楼，还能看见一个装有3只小鹦鹉的蓝色笼子，地上是粪便和食物，还制造了许多噪音。”

记者昨午（11月29日）走访时，发现饲养飞禽以及蟑螂虫子的是两间不同单位。

其中一户居民陈女士（46岁，家庭主妇）受访时表示，她们所饲养的虫子是粉虫、蟑螂则是杜比亚蟑螂，都用来喂食金龙鱼。

“这些都是在宠物店能够买到的昆虫，杜比亚蟑螂是较贵的品种，并非街上的害虫，不是靠蛋繁殖。”

陈女士解释说，杜比亚蟑螂不会飞，由于是饲养的昆虫，离开盒子就会很快死掉，无需担心。“我们接获当局通知后也非常配合，移到走廊了，之后也打算将它们送走。”

另一户居民普塔兰利（45岁，货仓人员）受访时表示，他们饲养三只情侣鹦鹉已有一年左右，未接到任何居民的投诉。

“我们每日都会清理，如今接到当局通知，已把鸟笼移到走廊。”

宏茂桥市镇会发言人受询时表示，居民已经清除物品，同时清理了鸟粪便和残余食物。

负责人也提醒居民不要将个人物品放在楼梯间。“若发生火患，楼梯间不应有任何障碍物。”