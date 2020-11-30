晒猪肉大叔自责 上门向邻居道歉

（早报讯）晒猪肉大叔自责做事没想好，为邻居造成不便，他带着零食“三顾茅庐”，亲自下楼向邻居道歉。楼下65岁马来大叔表示谁不会犯错，并已经接受对方道歉。

zaobao.sg16日报道，住在三巴旺通道第478座组屋的53岁独居男子李大伟，在门前走廊栏杆接连四天“晒”生猪肉，搞到猪油和血水直滴下楼。

他当时受访时解释，是为了喂乌鸦才这样做。

之后，李大伟数次联系《联合晚报》，说新闻出街后，他才明白自己的举动为楼下马来大叔一家人造成不便，并表示为自己的行为感到抱歉。

记者昨晚（11月29日）走访现场时，住在李大伟单位楼下的居民奈汀（65岁，动物园职员）受访时说，过去两周，李大伟三次亲自上门向他道歉。

约两周前，奈汀晚上到家时，发现门口有两包零食和一张纸条。“大伟留了一张手写字条说想跟我道歉，隔天他又上门跟我解释。几天前，他又带着零食来，要我收下，但我拒绝他的好意。”

李大伟受访时说，事发时一心想喂乌鸦，但却没想到猪油和血水会往楼下滴。

“那是我不好，做错事就得承认。可是我三次带着零食，他都不接受。”

奈汀则解释，他只是不接受零食，但早就接受对方的道歉。

其实，邻居不跟奈汀说，他也没发现原来李大伟曾在栏杆上放了一块肉。

“大概是他当天做事没想好，但谁人无过？道歉就可以了，不用破费买东西。”