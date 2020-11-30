海事业者可借助可穿戴设备监督海员健康及隔离情况

（早报讯）通过可穿戴设备监督海员的健康情况，同时确保他们在其他国家遵守当地隔离要求，海事业者日后可借助创新科技，确保外籍海员情况良好才来我国准备“换班”登船工作。

作为国际海事枢纽，我国在冠病疫情期间致力以安全的方式协助海员换班。除了9月新设的海员轮换中心，海事及港务管理局也同多家工会等利益相关者成立工作小组，同时设立总值100万元的新加坡船运劳资政联盟坚韧基金（SG-STAR Fund），共同探讨可促进海员安全轮换的科技方案。

工作小组已筛选穿戴式科技公司KaHa和物联网公司Viatick的科技方案，并计划在为期四到六周的试验计划期间，安排100名准备轮班登船的海员试用这两家业者的可穿戴设备。

这些设备除了能监督海员每天检测体温、是否出现发烧咳嗽等肺部感染情况，还能协助负责人确保对方遵守隔离措施，以及显示最新冠病检测结果等。已有七家海事业者报名参与这项计划。

海事局今午发文告说，这两家科技公司提供的智能设备可防他人改装，“如此一来公司可安心确保海员已经在各自国家遵守相关隔离要求，才出发到新加坡进行轮换。”

自今年3月以来，我国已协助3500多艘船的六万多名海员进行轮换。在疫情之前，我国平均每天会协助约800名海员完成轮换工作，目前日均达到五六百人。

交通部兼外交部高级政务部长徐芳达在今午举行的国际海上安全网络研讨会开幕礼致辞时透露上述数字，并说就算申请轮换的海员人数增加，我国也有能力应付。

“新加坡会继续竭尽所能，以安全的方式协助海员轮换。这是正确的做法，我们也会以正确的方式着手进行。我们与业界协会、工会、海事业者和国际机构密切合作，实行安全的海员轮换机制。”