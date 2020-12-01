本地住宅单位垃圾收集费明年不变

（早报讯）本地明年所有住宅单位的垃圾收集费将维持不变，组屋和公寓住户每月费用8.25元，有地住宅收费则是27.47元。

国家环境局今天（12月1日）发表文告说，已对住家的垃圾收集费完成定期检讨，明年1月1日至12月31日的费用维持不变。

下一次垃圾收集费的检讨工作将在明年进行。

另一方面，环境局也在文告中宣布，胜科工业子公司胜科环卫（SembWaste）将从明年1月1日至2027年12月31日，接手负责处理金文泰—红山地区的公共垃圾。

我国目前共分为六个垃圾收集地区，金文泰—红山是其中之一，范围涵盖拉丁马士单选区、丹戎巴葛集选区，以及西海岸、裕廊、荷兰—武吉知马和惹兰勿刹集选区的部分区域。

金文泰—红山区内共有17万2000户家庭和1万2000个商铺和公用场所，这包括小贩摊位、零售商店、宗教场所和政府办公大楼等。

胜科环卫接手金文泰—红山后，该区居民将能享有胜科在其他地区推行的“ezi”上门回收服务。民众可通过手机应用，拍下家中再循环物品，再要求回收业者上门收取，服务不仅免费，还能换取金钱奖励。

另外，胜科环卫下来也将在锦茂路第20座巴刹与熟食中心、牛车水大厦熟食中心和红山熟食中心，个别设置厨余处理系统。