李智陞：天津生态城可作为中新合作典范助中国实现碳中和目标

天津生态城的经验可作为典范推广到中国其他城市，以支持其实现2060年碳中和的目标。双方下来将在可持续和智慧发展、贸易和投资以及人际交流三个优先领域进一步深化合作。

新加坡国家发展部长李智陞在今天举行的新加坡—天津经济贸易理事会（STETC）第九次会议上指出，两国政府都致力于将天津生态城打造为可复制的合作典范，他相信该项目经验的推广有助于支持中国绿色发展优先和碳中和目标的实现。同时，这些经验还可以推广到“一带一路”沿线的其他城市。

这也是去年从时任新加坡国家发展部长兼财政部第二部长黄循财手上接棒的李智陞首次以理事会联合主席身份主持该会议。

李智陞说，今年恰逢新中建交30周年，意义重大。他也形容今年是“充满挑战的一年”，冠病疫情给全球带来了前所未有的危机，各国都得在控制疫情和重启经济之间小心谨慎的寻求平衡，强调冠病疫情下保持边境和贸易畅通的重要性。

李智陞说， 新津双边贸易额去年达到24.3亿美元（32.55亿新元），同比增长17.6%，在津投资增长52.6%。许多天津企业也将新加坡当作进军国际的跳板。双方在智慧城市发展、单一窗口合作、港口开发、医疗保健等领域都有继续深化合作的兴趣，也让人持续看到京津冀区域的发展潜力。

他提到新加坡和天津港口同为世界十大港口之列，相信双方港务集团下来可以深化合作，推动天津港转型，成为下一代智慧绿色港口，同时也将进一步提升其作为华北地区主要海上枢纽的地位。

在人文交流方面时说，李智陞说，淡马锡理工学院将和位于生态城的国家动漫园以及天津职业大学会展开一系列合作，同时新加坡国家图书管理局和天津生态城中新友好图书馆也将展开图书和文化交流。

李智陞还特别提议，双方或可就新加坡博物馆“一带一路”沿线城市的藏品进行未来合作的探讨。

理事会联合主席、上任不久的天津市长廖国勋在天津会场发表开幕致辞时也强调，双方可复制推广生态城的可持续发展经验，拓展更广阔的市场空间。同时促使贸易投资便利化，探索自由贸易改革等。

在此次以远程视频和现场同步进行的会议上，双方签署了包括上述内容在内的多项合作谅解备忘录（MOU），并有多家相关企业分享其合作经验。

