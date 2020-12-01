涉报大私宅售价骗284万贷款 买卖家皆认罪

（早报讯）没有工作零收入，无业汉“敢敢”购买洋房，结果被爆与50岁卖家听取房屋经纪的馊主意，双方串谋报大私宅售价，进而骗取银行贷款284万元。

这名无业汉，事后卖家双双被控，两人昨天已在庭上认罪。

通过经纪购买房子的无业汉是现年38岁的伊斯万迪，他面对一项欺骗罪名。出售洋房的是现年50岁的哈姆兹，他因转让地契时有不诚实行为，面对一项抵触刑事法典第423项条文的控状。

案情显示，2014年期间，被告哈姆兹要以240万元卖掉兀兰林木径（Woodgrove Walk）的私宅时，请了两名房屋经纪帮忙找买家。

两人很快找上无业的伊斯万迪无业，为了让哈姆兹的房子尽快脱售，双方经纪想出报大私宅售价的方法。

哈姆兹的其中一名经纪通知他，买家买下房子后没钱装修，提议报大私宅售价为355万元，好让银行发放更高的贷款，多出来的钱就让买家装修房子。

两名房地产经纪事后伪造了两份文件，取得284万元贷款。

房子出售后，哈姆兹付给两名经纪7000元佣金，多出来的46万4000元也交给他们。

伊斯万迪和哈姆兹的案件料分别在12月8日和明年1月6日下判。涉案的四名房地产经纪的案件仍在审理中。

警方去年12月发出文告，指三名中间人涉嫌串通另外七人，在四笔房屋买卖中报大售价，两年内骗银行发放近1140万元的贷款，从高额贷款以及真实售价的差额中获利。昨天认罪的两名被告，以及四名房屋经纪都是涉案人。